Виктор Гончаренко: Зная ребят, могу сказать, что у нас нет неуверенности ЦСКА проиграл три матча на предсезонном турнире в Австрии.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к сезону.

На предсезонном турнире в Австрии ЦСКА потерпел три поражения – от «Краснодара» (0:1), «Спартака» (1:3) и «Ростова» (1:2) – и занял четвертое место.

«Перед стартом официальных игр еще один матч, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. – Зная ребят, могу сказать, что у нас нет какой-то неуверенности, смотрим в будущее с оптимизмом.

Важно подойти к сезону с ощущением опасности, которое у нас отсутствовало при возобновлении предыдущего чемпионата перед матчем с тульским «Арсеналом».

Напомним, 9 июля в заключительном контрольном матче перед стартом сезона ЦСКА сыграет с «Рубином» на «ВЭБ Арене» в Москве.

В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА проведет матч с «Крыльями Советов» на «Самара Арене».