Виктор Гончаренко: Зная ребят, могу сказать, что у нас нет неуверенности

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к сезону.
На предсезонном турнире в Австрии ЦСКА потерпел три поражения – от «Краснодара» (0:1), «Спартака» (1:3) и «Ростова» (1:2) – и занял четвертое место.
«Перед стартом официальных игр еще один матч, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. – Зная ребят, могу сказать, что у нас нет какой-то неуверенности, смотрим в будущее с оптимизмом.
Важно подойти к сезону с ощущением опасности, которое у нас отсутствовало при возобновлении предыдущего чемпионата перед матчем с тульским «Арсеналом».
Напомним, 9 июля в заключительном контрольном матче перед стартом сезона ЦСКА сыграет с «Рубином» на «ВЭБ Арене» в Москве.
В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА проведет матч с «Крыльями Советов» на «Самара Арене».
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