Валерий Карпин: Федун спросил, почему не бреюсь – и все «Ростов» Карпина обыграл «Спартак» на турнире в Австрии.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем будущем и возможном возвращении в «Спартак».

– Что мне рассматривать будущее? – сказал Карпин в интервью в программе «Австрия. Live» на телеканале «Матч ТВ». – Контракт здесь долгий, так что даже думать не о чем.

– Весной ходили разговоры, что вы можете вновь возглавить «Спартак». Здесь, в Австрии, вы виделись с Леонидом Федуном. Разговаривали о чем-то?

– Нет, просто поздоровались, и все. Спросили друг у друга, как дела. «Почему не бреешься» – и все…

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах. Под его руководством команда дважды стала серебряным призером чемпионата России (2009, 2012).

На предсезонном турнире в Австрии, который завершился на этой неделе, «Ростов» занял второе место, победив «Спартак» (2:0) и ЦСКА (2:1) и проиграв «Краснодару» (0:3).