Калошин подписал контракт с «Ахматом» и ушел в аренду в «Торпедо» Предыдущий сезон защитник провел в «Анжи».

Защитник Павел Калошин подписал пятилетний контракт с «Ахматом», однако в предстоящем сезоне будет выступать на правах аренды за «Торпедо», сообщает официальный твиттер клуба премьер-лиги.

Защитник Павел Калошин, проведший с командой первый подготовительный сбор, подписал с «Ахматом» пятилетний контракт. Ближайший сезон футболист проведёт в московском «Торпедо» на правах аренды.

Желаем удачи нашему новичку! #Ахмат #Грозный #Калошин pic.twitter.com/goj2Hgyof3 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 5, 2019

21-летний центральный защитник перешел в «Ахмат» из «Анжи». В прошедшем чемпионате России он дебютировал в первой команде 1 марта в матче с «Оренбургом» (1:0). Всего до конца сезона он сыграл в 12 играх и сделал одну результативную передачу.

До «Анжи» в карьере Калошина были «Химки», «Арсенал» (Тула), «Долгопрудный-2» и «Тосно».

Добавим, что «Торпедо» вышло в ФНЛ и в первом туре первенства 7 июля сыграет в гостях с «Факелом».