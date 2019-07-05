Калошин подписал контракт с «Ахматом» и ушел в аренду в «Торпедо»

Защитник Павел Калошин подписал пятилетний контракт с «Ахматом», однако в предстоящем сезоне будет выступать на правах аренды за «Торпедо», сообщает официальный твиттер клуба премьер-лиги.
21-летний центральный защитник перешел в «Ахмат» из «Анжи». В прошедшем чемпионате России он дебютировал в первой команде 1 марта в матче с «Оренбургом» (1:0). Всего до конца сезона он сыграл в 12 играх и сделал одну результативную передачу.
До «Анжи» в карьере Калошина были «Химки», «Арсенал» (Тула), «Долгопрудный-2» и «Тосно».
Добавим, что «Торпедо» вышло в ФНЛ и в первом туре первенства 7 июля сыграет в гостях с «Факелом».
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