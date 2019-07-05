«Краснодар-2» сыграет с «Халадашем» Габовды Украинец перед матчем запостил сториз про «москальскую рожу».

В пятницу «Краснодар-2» на сборе в Австрии проведет контрольный матч с «Халадашем».

За два дня до игры в инстаграме полузащитника венгерского клуба Юрия Габовды из Украины появилось сториз следующего содержания: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, кофф на красную карточку 1.01. Слава Украине!»

Через некоторое время история была удалена, а накануне 30-летний украинец заявил, что его аккаунт был взломан и данное сообщение оставил не он. В свою очередь представители клуба осудили действия игрока и заявили, что Габовда участия в матче не примет.

Начало игры – 19:00 (мск).