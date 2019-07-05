«Краснодар-2» сыграет с «Халадашем» Габовды

В пятницу «Краснодар-2» на сборе в Австрии проведет контрольный матч с «Халадашем».
За два дня до игры в инстаграме полузащитника венгерского клуба Юрия Габовды из Украины появилось сториз следующего содержания: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, кофф на красную карточку 1.01. Слава Украине!»
Через некоторое время история была удалена, а накануне 30-летний украинец заявил, что его аккаунт был взломан и данное сообщение оставил не он. В свою очередь представители клуба осудили действия игрока и заявили, что Габовда участия в матче не примет.
Начало игры – 19:00 (мск).
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