Сергей Прядкин: Буду отстаивать, что Грозный способен принимать матчи самой высокой квалификации

Вице-президент РФС Сергей Прядкин считает, что Грозный готов к проведению международных матчей.
В четверг Прядкин прибыл в столицу Чеченской республики в составе делегации российских футбольных чиновников, а также представителей УЕФА. Целью визита станет изучение возможностей проведения в Грозном международных матчей под эгидой УЕФА.
«Я буду во всех инстанциях отстаивать, что Грозный способен принимать матчи самой высокой квалификации, – приводит «Р-Спорт» слова Прядкина. – Цель поездки была показать, что в этой республике все на самом высоком уровне и она достойна того, чтобы разрешили играть в Грозном матчи самой высокой квалификации».
Напомним, в настоящее время продолжает действовать запрет на проведение матчей под эгидой УЕФА на Северном Кавказе, который был принят в сезоне-2013/2014. Из-за этого в прошлом сезоне «Анжи» был вынужден проводить матчи Юношеской лиги УЕФА в Астрахани.
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