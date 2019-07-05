Сергей Прядкин: Буду отстаивать, что Грозный способен принимать матчи самой высокой квалификации В Грозный прибыла делегация РФС и УЕФА.

Вице-президент РФС Сергей Прядкин считает, что Грозный готов к проведению международных матчей.

В четверг Прядкин прибыл в столицу Чеченской республики в составе делегации российских футбольных чиновников, а также представителей УЕФА. Целью визита станет изучение возможностей проведения в Грозном международных матчей под эгидой УЕФА.

«Я буду во всех инстанциях отстаивать, что Грозный способен принимать матчи самой высокой квалификации, – приводит «Р-Спорт» слова Прядкина. – Цель поездки была показать, что в этой республике все на самом высоком уровне и она достойна того, чтобы разрешили играть в Грозном матчи самой высокой квалификации».

Напомним, в настоящее время продолжает действовать запрет на проведение матчей под эгидой УЕФА на Северном Кавказе, который был принят в сезоне-2013/2014. Из-за этого в прошлом сезоне «Анжи» был вынужден проводить матчи Юношеской лиги УЕФА в Астрахани.