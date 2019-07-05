Рамзан Кадыров: В Чечне созданы лучшие условия для развития футбола - Советский спорт
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05 июля 2019 14:44ФутболГичунцев Артур

Рамзан Кадыров: В Чечне созданы лучшие условия для развития футбола

В 2013 году УЕФА запретил проводить еврокубки на территории Северного Кавказа в целях безопасности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подвел итоги после приезда в Грозный представителей УЕФА, а также РПЛ и РФС.

«Дорогие друзья! В Грозный прибыли члены совместной комиссии УЕФА, Российского футбольного союза и Премьер-Лиги. Цель визита – рассмотрение возможности проведения международных футбольных матчей в Чеченской Республике. Этот вопрос уже очень долгое время остается открытым несмотря на то, что Чечня является одним из самых безопасных регионов России.

У нас созданы лучшие условия для развития спорта, в частности, такого массового, как футбол. Регулярно здесь проводятся крупные международные спортивные мероприятия. Делегация, в составе которой вице-президент РФС Сергей Прядкин, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц, директор по безопасности УЕФА Желко Павлица, уже посетила международный терминал аэропорта «Грозный», гостиницу «The Local», спорткомплекс «Ахмат-Арена».

У меня состоялась встреча с членами делегации, в ходе которой представители УЕФА поделились своими впечатлениями о своем первом визите в Чечню. Мы в теплой обстановке обсудили вопросы возможного проведения международных футбольных матчей в Грозном. По словам Луки Зайц, увиденное в республике превзошло все их ожидания. Они лично смогли убедиться в том, что у нас никаких проблем с безопасностью нет. Также он заверил, что в основу их доклада руководству УЕФА о ситуации в Чеченской Республике ляжет только актуальная и самая правдивая информация, которую они подготовят по итогам этого визита», – написал Кадыров в соцсети.

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