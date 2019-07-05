Валерий Карпин: Цель на сезон? Допустим, попасть в еврокубки - Советский спорт
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05 июля 2019 15:10ФутболЛипкин Антон

Валерий Карпин: Цель на сезон? Допустим, попасть в еврокубки

Карпин начинает третий сезон в «Ростове».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал задачу, которую поставил для себя на предстоящий сезон.

– Допустим, цель попасть в еврокубки, – сказал Карпин в программе «Австрия. Live» на телеканале «Матч ТВ». – Это лично моя цель.

– Задачи от руководства какие стоят?
– Не знаю. Пока никаких, потому что не до конца понимаем состав. Да, он уже более или менее сформировывается. Опять же задача попасть в еврокубки, а кто тогда не должен попасть?

Напомним, Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Первый сезон под его руководством команда завершила на 11-м месте, а в прошлом чемпионате финишировала девятой.

На этой неделе в Австрии «Ростов» занял второе место на предсезонном турнире с участием «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА.

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