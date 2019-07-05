Директор по безопасности УЕФА посетит матч с участием «Ахмата»

Директор по безопасности УЕФА Желко Павлица приедет на матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» – «Краснодар», который пройдет 14 июля.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о приезде в Грозный представителей УЕФА, а также РФС и РПЛ. В ходе визита стороны обсудили возможное участие «Ахмата» в еврокубках.
Напомним, УЕФА наложил запрет на организацию этих матчей на территории Северного Кавказа из соображений безопасности.
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