Директор по безопасности УЕФА посетит матч с участием «Ахмата» - Советский спорт
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05 июля 2019 16:20ФутболГичунцев Артур

Директор по безопасности УЕФА посетит матч с участием «Ахмата»

Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Директор по безопасности УЕФА Желко Павлица приедет на матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» – «Краснодар», который пройдет 14 июля.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о приезде в Грозный представителей УЕФА, а также РФС и РПЛ. В ходе визита стороны обсудили возможное участие «Ахмата» в еврокубках.

Напомним, УЕФА наложил запрет на организацию этих матчей на территории Северного Кавказа из соображений безопасности.

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