Директор по безопасности УЕФА посетит матч с участием «Ахмата» Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Директор по безопасности УЕФА Желко Павлица приедет на матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» – «Краснодар», который пройдет 14 июля.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о приезде в Грозный представителей УЕФА, а также РФС и РПЛ. В ходе визита стороны обсудили возможное участие «Ахмата» в еврокубках.

Напомним, УЕФА наложил запрет на организацию этих матчей на территории Северного Кавказа из соображений безопасности.