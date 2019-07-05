Защитник «Реала» Регилон перешел в «Севилью»

«Севилья» арендовала у «Реала» испанского защитника Серхио Регилона.
Отмечается, что футболист будет выступать за красно-белых до конца сезона-2019/20 на правах аренды.
22-летний игрок является воспитанником «сливочных». Он начал выступление за первую команду при Хулене Лопетеги, который этим летом стал главным тренером «Севильи».
В минувшем сезоне Регилон отыграл 22 матча и отдал 3 голевых передачи.
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