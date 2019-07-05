Защитник «Реала» Регилон перешел в «Севилью» - Советский спорт
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05 июля 2019 16:35ФутболГичунцев Артур

Защитник «Реала» Регилон перешел в «Севилью»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Севилья» арендовала у «Реала» испанского защитника Серхио Регилона.

Отмечается, что футболист будет выступать за красно-белых до конца сезона-2019/20 на правах аренды.

22-летний игрок является воспитанником «сливочных». Он начал выступление за первую команду при Хулене Лопетеги, который этим летом стал главным тренером «Севильи».

В минувшем сезоне Регилон отыграл 22 матча и отдал 3 голевых передачи.

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