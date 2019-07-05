Хосонов снова будет играть в «Тамбове» Армейцы продлили аренду.

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов снова будет играть за «Тамбов» на правах аренды, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение заключено до конца сезона-2019/20.

Хосонов выступал за «Тамбов» с января 2019 года. Из-за травмы он сыграл только в семи матчах Футбольной национальной лиги. В сезоне-2019/20 «Тамбов» будет в российской премьер-лиге.

22-летний хавбек дебютировал в ЦСКА в сентябре 2016 года. С тех пор он провел за столичный клуб 17 матчей, забив один гол.