«Сочи» обыграл «Риеку»

«Сочи» на сборах в Словении обыграл «Риеку» – 2:1. Мячи у победителей забили Александр Карапетян (21-я минута) и Евгений Песегов (с пенальти, 38-я минута).
Последние 15 минут сочинцы провели в меньшинстве – за две желтых карточки был удален Павел Шакуро.
Южане начали матч в следующем составе: Заболотный, Маргасов, Калугин, Миладинович, Юрганов, Почивалин, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Билялетдинов, Карапетян.
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