Агент: Лаксальт в «Зените»? Это слухи - Советский спорт
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05 июля 2019 20:55ФутболКоноплев Александр

Агент: Лаксальт в «Зените»? Это слухи

Уругвайцев в Петербурге еще не было.

Ариэль Кразуски, агент защитника «Милана» Диего Лаксальта, не исключил уход своего клиента из клуба. При этом посредник не стал называть возможные места работы 26-летнего уругвайца.

«Провел встречу с руководством «Милана». Все хорошо, продолжаем работать и смотреть в будущее. Может ли Лаксальт покинуть клуб? Может быть. Переход в «Зенит»? Слышал, но это слухи. «Торино» и «Аталанта»? Это тоже слухи», – цитирует Кразуски журналист Пьетро Бальсано Прота в своем твиттере.

В минувшем сезоне Лаксальт сыграл 29 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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