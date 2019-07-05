Агент: Лаксальт в «Зените»? Это слухи Уругвайцев в Петербурге еще не было.

Ариэль Кразуски, агент защитника «Милана» Диего Лаксальта, не исключил уход своего клиента из клуба. При этом посредник не стал называть возможные места работы 26-летнего уругвайца.

«Провел встречу с руководством «Милана». Все хорошо, продолжаем работать и смотреть в будущее. Может ли Лаксальт покинуть клуб? Может быть. Переход в «Зенит»? Слышал, но это слухи. «Торино» и «Аталанта»? Это тоже слухи», – цитирует Кразуски журналист Пьетро Бальсано Прота в своем твиттере.

В минувшем сезоне Лаксальт сыграл 29 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.