Бенин – первый четвертьфиналист Кубка африканских наций - Советский спорт
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05 июля 2019 21:46ФутболКоноплев Александр

Бенин – первый четвертьфиналист Кубка африканских наций

До 2019 года Бенин даже не выходил в плей-офф континентального первенства.

В первом матче 1/8 финала Кубка африканский наций сборная обыграла в серии пенальти.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол бенинца Муаза Адиейу на 53-й минуте марокканцы ответили точным ударом Юссефа Эн-Несири (75-я). На 90+6-й минуте Хаким Зиеш не реализовал пенальти (штанга).

На 97-й минуте бенинцы остались в меньшинстве, но довели матч до серии пенальти, которую и выиграли – 4:1. В четвертьфинале Бенин сыграет с победителем пары Уганда – Сенегал.

В составе сборной Марокко весь матч провели экс-игроки «Локомотива» Мануэль Да Кошта и Мбарк Буссуфа.

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