Бенин – первый четвертьфиналист Кубка африканских наций

В первом матче 1/8 финала Кубка африканский наций сборная обыграла в серии пенальти.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол бенинца Муаза Адиейу на 53-й минуте марокканцы ответили точным ударом Юссефа Эн-Несири (75-я). На 90+6-й минуте Хаким Зиеш не реализовал пенальти (штанга).
На 97-й минуте бенинцы остались в меньшинстве, но довели матч до серии пенальти, которую и выиграли – 4:1. В четвертьфинале Бенин сыграет с победителем пары Уганда – Сенегал.
В составе сборной Марокко весь матч провели экс-игроки «Локомотива» Мануэль Да Кошта и Мбарк Буссуфа.
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