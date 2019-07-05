«Атлетико»: «Барселона» и Гризманн ведут себя отвратительно Гризманн взбесил руководство.

На официальном сайте «Атлетико» появилось заявление насчет позиции «Барселоны» на переговорах по поводу трансфера форварда «матрасников» Антуана Гризманна.

Футболист объявил руководству о переходе в каталонский клуб в мае 2019 года, но сине-гранатовые начали работу над приобретением после 1 июля, когда отступные за француза снизилась с 200 до 120 миллионов евро.

«Вчера по инициативе «Барселоны» состоялась встреча Мартина Мигеля Анхеля Хиля с гендиректором каталонцев Оскаром Грау. Когда сумма отступных снизилась, Грау попросил отсрочку платежа. «Атлетико» отреагировал негативно, поскольку «Барселона» и игрок ведут себя отвратительно по отношению к клубу и к нашим болельщикам.

Мы уведомили Гризманна, его агента и адвоката о необходимости соблюдать контрактные обязательства. 7 июля футболист должен явиться в расположение клуба и начать подготовку к новому сезону», – написано на сайте мадридского клуба.

В минувшем сезоне Гризманн забил 21 мяч и сделал десять результативных передач в 48 матчах за клуб.