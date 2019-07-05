Сенегал сыграет с Бенином в четвертьфинале Кубка африканских наций - Советский спорт
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05 июля 2019 23:54ФутболКоноплев Александр

Сенегал сыграет с Бенином в четвертьфинале Кубка африканских наций

Определилась первая четвертьфинальная пара.

Во втором матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Уганду – 1:0.

Единственный мяч на 15-й минуте забил Садьо Мане. На 61-й минуте он же не реализовал пенальти.

В четвертьфинале Сенегал сыграет с Бенином. Оба государства – бывшие французские колонии, получившие независимость в 1960 году. Французский язык носит статус государственного в обеих странах.

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