Сенегал сыграет с Бенином в четвертьфинале Кубка африканских наций

Во втором матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Уганду – 1:0.
Единственный мяч на 15-й минуте забил Садьо Мане. На 61-й минуте он же не реализовал пенальти.
В четвертьфинале Сенегал сыграет с Бенином. Оба государства – бывшие французские колонии, получившие независимость в 1960 году. Французский язык носит статус государственного в обеих странах.
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