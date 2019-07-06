Источник: Боккетти покинул «Спартак» - Советский спорт
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06 июля 2019 01:15ФутболКоноплев Александр

Источник: Боккетти покинул «Спартак»

Итальянец играл в России девять лет.

Защитник Сальваторе Боккетти разорвал контракт со «Спартаком», утверждает Sky Italia.

С большой вероятностью футболист подпишет контракт с «Вероной» по схеме «2+1».

Боккетти выступал в России с 2010 года, когда перебрался в «Рубин». Он – чемпион, обладатель Кубка и двух Суперкубков России.

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