Источник: Боккетти покинул «Спартак»

Защитник Сальваторе Боккетти разорвал контракт со «Спартаком», утверждает Sky Italia.
С большой вероятностью футболист подпишет контракт с «Вероной» по схеме «2+1».
Боккетти выступал в России с 2010 года, когда перебрался в «Рубин». Он – чемпион, обладатель Кубка и двух Суперкубков России.
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