«Ливерпуль» провел переговоры с форвардом «Лилля» «Ливерпуль» провел переговоры с нападающим «Лилля» Николя Пепе, сообщил президент французской команды Жерар Лопес.

- Я знаю, что были переговоры с игроком, но не с «Лиллем». В «Ливерпуле» есть футболисты на этой позиции, но я читал, что они могут купить нового игрока, если у них кто-то уйдет.

У нас было два предложения по Пепе до Кубка африканских наций. Посмотрим, что будет после турнира, - приводит слова Лопеса «Газета.Ru» со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, что 24-летний форвард сборной Кот-д'Ивуара перешел в «Лилль» из «Анже» в июле 2017 года за 10 миллионов евро. В минувшем сезоне Пепе провел 41 встречу за «Лилль» во всех турнирах, записав на свой счет 22 забитых мяча и 11 голевых передач.

Действующий контракт нападающего с французским клубом рассчитан до лета 2022 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.