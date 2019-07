Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»

«Челси» начал предсезонную подготовку. Команда о главе с Лэмпардом прибыла в Дублин и провела первую тренировку.

Как сообщает пресс-служба клуба на следующей неделе «Челси» проведет товарищеские матчи с «Богемианс» и «Сейнт-Патрикс Атлетик».

Напомним, что в минувший четверг, 4 июля, 41-летний специалист подписал с «синими» трехлетний контракт.

Добавим, что Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае прошлого года, возглавив «Дерби Каунти». Под его руководством «бараны» провели 57 матчей, одержали 24 победы при 17 ничьих и 16 поражениях и заняли шестое место в чемпионшипе.

Frank Lampard’s first training session as head coach of Chelsea is about to get underway! 👊#CFCinDublin pic.twitter.com/gIXcBQKkeo