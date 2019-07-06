Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»

«Челси» начал предсезонную подготовку. Команда о главе с Лэмпардом прибыла в Дублин и провела первую тренировку.
Как сообщает пресс-служба клуба на следующей неделе «Челси» проведет товарищеские матчи с «Богемианс» и «Сейнт-Патрикс Атлетик».
Напомним, что в минувший четверг, 4 июля, 41-летний специалист подписал с «синими» трехлетний контракт.
Добавим, что Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае прошлого года, возглавив «Дерби Каунти». Под его руководством «бараны» провели 57 матчей, одержали 24 победы при 17 ничьих и 16 поражениях и заняли шестое место в чемпионшипе.
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