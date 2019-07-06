Владимир Обедзинский: Мне кажется, «Зенит» дернет «Локомотив» - Советский спорт
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06 июля 2019 11:02Футбол

Владимир Обедзинский: Мне кажется, «Зенит» дернет «Локомотив»

Бывший нападающий «Зенита» Владимир Обедзинский поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и питерским клубом.

- Мне кажется, «Зенит» дернет «Локомотив». Гремучая смесь Дзюбы и Азмуна разорвёт всех к черту! Но это чисто мои догадки. Питерцы хорошо попахали в прошлом чемпионате с тренером года Богдановичем – наверно, и в новом сезоне они продолжат в том же духе, - цитирует специалиста «Евро-футбол.ру».

Добавим, что встреча за Суперкубок состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 по московскому времени.

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