Владимир Обедзинский: Мне кажется, «Зенит» дернет «Локомотив»

- Мне кажется, «Зенит» дернет «Локомотив». Гремучая смесь Дзюбы и Азмуна разорвёт всех к черту! Но это чисто мои догадки. Питерцы хорошо попахали в прошлом чемпионате с тренером года Богдановичем – наверно, и в новом сезоне они продолжат в том же духе, - цитирует специалиста «Евро-футбол.ру».
Добавим, что встреча за Суперкубок состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 по московскому времени.
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