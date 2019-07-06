Валентино Лацаро: Конте удалось убедить меня перейти в «Интер»

- «Интер» - это великий клуб с большой историей полной успеха. Ко всему прочему он выступает в Лиге чемпионов. У меня были разговоры с главным тренером команды Антонио Конте, и ему удалось убедить меня перейти в «Интер». Благодаря Конте я знаю, что здесь смогу вырасти как игрок.
Конечно, я горжусь тем, что «Интер» потратил столько денег на трансфер, а это значит, что они действительно в меня верят, - приводит слова Лацаро Football Italia со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung.
Напомним, что по информации немецкого портала Transfermarkt, переход 23-летнего австрийца обошелся «Интеру» в 22 миллиона евро.
Добавим, что в минувшем сезоне Лацаро провел 34 матча за «Герту» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.
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