Валентино Лацаро: Конте удалось убедить меня перейти в «Интер» Полузащитник «Интера» Валентино Лацаро прокомментировал подписание контракта с итальянской командой.

- «Интер» - это великий клуб с большой историей полной успеха. Ко всему прочему он выступает в Лиге чемпионов. У меня были разговоры с главным тренером команды Антонио Конте, и ему удалось убедить меня перейти в «Интер». Благодаря Конте я знаю, что здесь смогу вырасти как игрок.

Конечно, я горжусь тем, что «Интер» потратил столько денег на трансфер, а это значит, что они действительно в меня верят, - приводит слова Лацаро Football Italia со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung.

Напомним, что по информации немецкого портала Transfermarkt, переход 23-летнего австрийца обошелся «Интеру» в 22 миллиона евро.

Добавим, что в минувшем сезоне Лацаро провел 34 матча за «Герту» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.