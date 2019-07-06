Дмитрий Сенников: Пока трансферная политика «Локомотива» выглядит слабой Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил приобретения своей бывшей команды в межсезонье.

– Мурило похоже уже вписался в игру «Локомотива». Позиция у него важная и нужная. «Локомотиву» нужно было усиление в центральную линии защиты, так что его появление выглядит вполне очевидным и логичным. Но в целом пока политика выглядит слабой. Команда напрямую попадает в Лигу чемпионов, а по составу масса вопросов», – приводит слова Сенникова RT.

Напомним, что 18 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с бразильским защитником «Крузейро» Мурило Серкейрой. 22-летний футболист подписал с железнодорожниками контракт на 5 лет.

Добавим, что Мурило до перехода в «Локомотив» провел три года в «Крузейро». За это время он сыграл в 36 матчах. В его активе также три матча и два гола за молодежную сборную Бразилии.