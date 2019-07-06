Сутормин близок к переходу в «Зенит». Он пропустил товарищеский матч «Рубина» Российский футболист перебрался в казанский клуб из «Оренбурга» 29 июня текущего года.

Защитник «Рубина» Алексей Сутормин пропустил контрольный матч с «Тамбовом» (0:0), прошедший в этот четверг, поскольку в ближайшее время его подпишет «Зенит». Об этом сообщает «Бизнес Online».

Согласно источнику, изначально игрок был вписан в стартовый состав команды, но через некоторое время его сняли.

При этом отмечается, что «Рубин» не смог уладить все детали его перехода, и до сих пор не получил от «Оренбурга» трудовую книжку. В клубе заявили, что Сутормин переехал в Казань по разрешению человека, который не имел права давать согласие.

Ожидается, что «Зенит» арендует Сутормина у «Рубина» с правом выкупа, либо подпишет сразу из «Оренбурга», аннулируя его трансфер в Казань. Сутормин отправится в Санкт-Петербург на тех же финансовых условиях – оклад в 500 тыс евро и бонусы за сыгранные матчи.