«Зенит» может обменять Джорджевича на полузащитника «Селтика» Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может перейти в «Селтик» в обмен на полузащитника Тома Рогича, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к черногорскому футболисту.

Напомним, что Джорджевич минувший сезон провел на правах аренды в тульском «Арсенале», за который нападающий провел 23 встречи и забил 7 мячей.

Ранее главный тренер «Селтика» Нил Леннон, комментируя информацию о возможном переходе Рогича, заявил, что в шотландском клубе не получали никаких запросов от клуба из Санкт-Петербурга.

Накануне издание Scotland Herald сообщило, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за переход хавбека «Селтика» 10 миллионов евро.

Отмечалось, что помимо российского клуба в услугах Рогича заинтересованно также несколько клубов из английской премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,75 миллиона евро.