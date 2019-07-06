«Зенит» может обменять Джорджевича на полузащитника «Селтика»

Напомним, что Джорджевич минувший сезон провел на правах аренды в тульском «Арсенале», за который нападающий провел 23 встречи и забил 7 мячей.
Ранее главный тренер «Селтика» Нил Леннон, комментируя информацию о возможном переходе Рогича, заявил, что в шотландском клубе не получали никаких запросов от клуба из Санкт-Петербурга.
Накануне издание Scotland Herald сообщило, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за переход хавбека «Селтика» 10 миллионов евро.
Отмечалось, что помимо российского клуба в услугах Рогича заинтересованно также несколько клубов из английской премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,75 миллиона евро.
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