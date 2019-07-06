Полузащитнику «Локомотива» Фарфану была проведена операция - Советский спорт
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06 июля 2019 13:10Футбол

Полузащитнику «Локомотива» Фарфану была проведена операция

В минувшую пятницу в Испании полузащитнику «Локомотива» Джефферсону Фарфану была проведена операция в связи повреждением хряща коленного сустава.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, ближайшие несколько дней Джефферсон проведет в клинике в Барселоне. Точные сроки восстановления станут известны после контрольного осмотра через месяц.

«Лучшее лекарство от травмы – ты сам! Спасибо всем за поддержку и любовь, благодарю вас от всего сердца. Ранен, но не мертв», – прокомментировал в своем инстаграме травму Фарфан.

Напомним, Фарфан получил травму на Кубке Америки-2019, играя за сборную Перу. Форвард может пропустить до шести месяцев.

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