Полузащитнику «Локомотива» Фарфану была проведена операция В минувшую пятницу в Испании полузащитнику «Локомотива» Джефферсону Фарфану была проведена операция в связи повреждением хряща коленного сустава.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, ближайшие несколько дней Джефферсон проведет в клинике в Барселоне. Точные сроки восстановления станут известны после контрольного осмотра через месяц.

«Лучшее лекарство от травмы – ты сам! Спасибо всем за поддержку и любовь, благодарю вас от всего сердца. Ранен, но не мертв», – прокомментировал в своем инстаграме травму Фарфан.

Напомним, Фарфан получил травму на Кубке Америки-2019, играя за сборную Перу. Форвард может пропустить до шести месяцев.