Полузащитнику «Локомотива» Фарфану была проведена операция

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, ближайшие несколько дней Джефферсон проведет в клинике в Барселоне. Точные сроки восстановления станут известны после контрольного осмотра через месяц.
«Лучшее лекарство от травмы – ты сам! Спасибо всем за поддержку и любовь, благодарю вас от всего сердца. Ранен, но не мертв», – прокомментировал в своем инстаграме травму Фарфан.
Напомним, Фарфан получил травму на Кубке Америки-2019, играя за сборную Перу. Форвард может пропустить до шести месяцев.
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