Эдер сменил игровой номер в «Локомотиве»

Форвард «Локомотива» Эдер проведет следующий сезон под номером 19. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В минувшем сезоне он помог команде Юрия Семина выиграть Кубок России, а также занять второе место в РПЛ, что позволило коллективу пробиться вв Лигу чемпионов. В активе Эдера 22 матча в РПЛ, один гол и 2 результативные передачи.
Добавим, что ранее он защищал цвета красно-зеленых под номером 24.
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