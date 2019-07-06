Эдер сменил игровой номер в «Локомотиве» - Советский спорт
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06 июля 2019 13:28ФутболГичунцев Артур

Эдер сменил игровой номер в «Локомотиве»

Португалец выступает за столичный клуб с 2018 года.

Форвард «Локомотива» Эдер проведет следующий сезон под номером 19. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне он помог команде Юрия Семина выиграть Кубок России, а также занять второе место в РПЛ, что позволило коллективу пробиться вв Лигу чемпионов. В активе Эдера 22 матча в РПЛ, один гол и 2 результативные передачи.

Добавим, что ранее он защищал цвета красно-зеленых под номером 24.

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