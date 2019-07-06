Агент Джорджевича: Лука собирается стать лучшим бомбардиром чемпионата России

- Лука великолепно чувствует себя в «Зените». Он собирается стать лучшим бомбардиром чемпионата, в котором сейчас играет. И очень надеется, что сделает это в качестве игрока «Зенита», - цитирует агента «РИА Новости».
Ранее появилась информация, согласно которой Джорджевич может перейти в шотландский «Селтик» в обмен на полузащитника Тома Рогича.
Накануне издание Scotland Herald сообщило, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за переход хавбека «Селтика» 10 миллионов евро. Однако, главный тренер шотландского клуба позже опроверг эту информацию.
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