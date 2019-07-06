Агент Нойера сообщил, что голкипер может покинуть «Баварию» - Советский спорт
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06 июля 2019 14:26ФутболГичунцев Артур

Агент Нойера сообщил, что голкипер может покинуть «Баварию»

Немецкий футболист выступает за мюнхенский клуб с 2011 года.

Томас Крот, агент голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, не гарантирует, что его клиент останется в клубе по окончании контракта, который в силе до 2021 года.

«Мануэль хочет выиграть Лигу чемпионов, но у меня сложилось впечатление, что состав «Баварии» пока не готов к этому.

Нойер не хочет завершать карьеру в 2021 году, и должен принять решение: либо продлить соглашение, либо покинуть клуб», – приводит слова агента Sueddeutsche Zeitung.

33-летний голкипер провел за «Баварию» 336 матчей. За это время он помог мюнхенцам выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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