Агент Нойера сообщил, что голкипер может покинуть «Баварию» Немецкий футболист выступает за мюнхенский клуб с 2011 года.

Томас Крот, агент голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, не гарантирует, что его клиент останется в клубе по окончании контракта, который в силе до 2021 года.

«Мануэль хочет выиграть Лигу чемпионов, но у меня сложилось впечатление, что состав «Баварии» пока не готов к этому.

Нойер не хочет завершать карьеру в 2021 году, и должен принять решение: либо продлить соглашение, либо покинуть клуб», – приводит слова агента Sueddeutsche Zeitung.

33-летний голкипер провел за «Баварию» 336 матчей. За это время он помог мюнхенцам выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.