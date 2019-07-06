«Оренбург» упустил победу над чемпионом Хорватии - Советский спорт
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06 июля 2019 15:28ФутболГичунцев Артур

«Оренбург» упустил победу над чемпионом Хорватии

Встреча прошла на сборе в Австрии.

«Оренбург» под руководством Владимира Федотова сыграл вничью с загребским «Динамо» (2:2).

В составе россиян отличились Никита Маляров и нападающий Джордже Деспотович.

Отметим, что в минувшем сезоне «Оренбург» занял 7-е место в таблице РПЛ, а клуб из Хорватии стал чемпионом страны.

Товарищеский матч

«Оренбург» (Россия) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:2 (1:0)

Голы: Маляров, 30; Деспотович, 60 — Кадзиор, 47; Кузе, 71.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Шахов, Сиваков (Бидловский 64), Козлов, Терехов (Чуканов 46), Мишкич, Аюпов, Алвеш (Кулишев, 63), Маляров (Фамейе 46, Болотов, 84), Деспотович (Галаджан 68).

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