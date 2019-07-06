Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана» - Советский спорт
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06 июля 2019 16:02ФутболГичунцев Артур

Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»

В минувшем сезоне он выступал за «Реал Сосьедад».

Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес продолжит карьеру в «Милане».

Как сообщает Football Italia, французский футболист зарегистрирован в серии А, как игрок «россонери».

Ранее сообщалось, 21-летний Эрнандес перейдет в «Милан» на правах годичной аренды с правом выкупа за 20 млн евро.

Минувший сезон он провел в «Реал Сосьедаде», отыграв 24 матча в примере (1 гол и 2 голевые передачи).

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