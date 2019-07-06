Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается 32-летний футболист расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал уход итальянского защитника Сальваторе Боккетти.

«Сальва, один из лучших легионеров в истории клуба! С первого дня стал своим, дано не каждому! Грустно, но жизнь продолжается», – написал Вартапетов в своем Instagram.

Боккетти выступал за «Спартак» с 2013 года с перерывом в полгода, которые провел в аренде в «Милане». Он сыграл за московскую команду в 115 матчах и забил пять голов, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.