Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал уход итальянского защитника Сальваторе Боккетти.
«Сальва, один из лучших легионеров в истории клуба! С первого дня стал своим, дано не каждому! Грустно, но жизнь продолжается», – написал Вартапетов в своем Instagram.
Боккетти выступал за «Спартак» с 2013 года с перерывом в полгода, которые провел в аренде в «Милане». Он сыграл за московскую команду в 115 матчах и забил пять голов, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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