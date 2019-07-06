Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 июля 2019 17:22ФутболГичунцев Артур

Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается

32-летний футболист расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал уход итальянского защитника Сальваторе Боккетти.

«Сальва, один из лучших легионеров в истории клуба! С первого дня стал своим, дано не каждому! Грустно, но жизнь продолжается», – написал Вартапетов в своем Instagram.

Боккетти выступал за «Спартак» с 2013 года с перерывом в полгода, которые провел в аренде в «Милане». Он сыграл за московскую команду в 115 матчах и забил пять голов, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
04/07 22:00Футбол
Сигнал РПЛ от «Краснодара»: долой лигу автобусов!«Турнир четырех» в Австрии, победителем которого вышел «Краснодар», стал неплохим разогревом перед началом нового сезона. Наш автор подводит итоги.
05/07 20:00Футбол
Юрий Семин: Мурило будет играть против «Зенита», его потенциал оценит играЗа сутки до матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» с «Зенитом» на вопросы журналистов ответил главный тренер «Локомотива».
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
06/07 16:27Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» будет бодаться за пятое-шестое местаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры команды на турнире в Австрии.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
05/07 14:00Футбол
Валерий Непомнящий: ЦСКА надо воспитать бабу Ягу в своем коллективеИзвестный российский тренер подвел итоги «Кубка Париматч Премьер».
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
Новости
17:29 Футбол «Рубин» сообщил о переходе Кварацхелии
17:22 Футбол Михаил Вартапетов – об уходе Боккетти: Грустно, но жизнь продолжается
17:09 Футбол «Челси» объявил о продлении контракта с Лофтус-Чиком
16:49 Теннис Серена Уильямс, обыграв Гергес, вышла в 1/8 финала Уимблдона
16:37 Футбол СМИ: Защитник шведского «Гетеборга» близок к переходу в «Рубин»
16:18 Теннис Нисикори вышел в 1/8 финала Уимблдона
16:02 Футбол Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»
15:54 Футбол «Интер» объявил о желании продать Икарди и Наингголана
15:34 Футбол Сергей Кирьяков: Трудно определить, кто является фаворитом в матче за Суперкубок
15:28 Футбол «Оренбург» упустил победу над чемпионом Хорватии
15:15 Футбол «Челси» и «Атлетико» договорились о переходе Мораты
15:10 Футбол Асхабадзе обозначил главные цели «Факела» на будущий сезон
14:59 ММА Президент UFC исключил поединок Нурмагомедова и Сент-Пьера
14:44 ММА Кормье заявил, что его третий бой против Джонса зависит от предложенного гонорара
14:41 Футбол Сальваторе Боккетти: Я не прощаюсь, а говорю до свидания
14:26 Футбол Агент Нойера сообщил, что голкипер может покинуть «Баварию»
14:21 Футбол Боккетти договорился со «Спартаком» о расторжении контракта
14:14 Футбол Константин Зырянов: К тому, чего Семин достигает в 72 года, должны стремиться все тренеры
13:59 Футбол «Барселона» отказалась отпускать Видаля в миланский «Интер»
13:51 Футбол Сергей Семак – о матче с «Локо»: Звонкое эхо в преддверии нового чемпионата России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика