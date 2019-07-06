Борис Игнатьев – о расширении РПЛ: Условные «Кайрат» или БАТЭ сами себе осложнят жизнь

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался против идеи президента ЦСКА Евгения Гинера о расширении российской премьер-лиги за счет клубов Армении, Казахстана и Белоруссии.
– За казахстанский футбол не берусь говорить – я его знаю поверхностно, а что касается российского, то для его развития приглашение соседей ничего не даст. С коммерческой точки зрения – да, возможно, это и сыграет положительную роль, но со спортивной… При всем желании, не могу найти ничего положительного – в том числе и для Казахстана с Белоруссией. Это как оторвать голову от туловища. Получается, что условные «Кайрат» или БАТЭ сами себе осложнят жизнь и фактически добровольно откажутся от еврокубков. А это нанесет сильнейший удар по их трансферным интересам, ведь не секрет, что многие футболисты идут в те или иные команды исключительно ради того, чтобы засветиться в Лиге чемпионов. А если клубы лишатся возможности выступать в Европе, им будет невероятно сложно привлекать в свои ряды квалифицированных игроков, – сказал Игнатьев в интервью prosports.kz.
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