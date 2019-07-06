«Атлетико», «Интер» и «Ювентус» претендуют на Дани Алвеса

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес может вернуться в чемпионат Испании, где он выступал за «Барселону».
Согласно источнику, 36-летний футболист получил предложения от мадридского «Атлетико» и «Севильи». Также в его услугах заинтересованы «Ювентус» и миланский «Интер».
Отмечается, что бразилец решит вопрос с новым клубом до 20 июля. Он надеется на возвращение в «Барселону».
Напомним, последним клубом игрока был «ПСЖ». В минувшем сезоне он отыграл 32 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.
Добавим, что он уже выступал за «Ювентус», с которым выиграл серию А и выходил в финал Лиги чемпионов.
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