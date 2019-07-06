«Барселона» объявит о переходе Гризманна 10 июля

«Барселона» договорилась о трансфере нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Официально о трансфере футболиста будет объявлено 10 июля, утверждает AS.
Француз будет выкуплен за сумму отступных – 120 миллионов евро.
В минувшем сезоне Гризманн забил 21 мяч и сделал десять результативных передач в 48 матчах за клуб.
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