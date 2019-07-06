«Спартак» продал в два раза меньше абонементов по сравнению с прошлым годом

«Спартак» на данный момент продал лишь 10 500 абонементов на сезон-2018/19. Год назад красно-белые продали около 21 тысячи сезонных билетов.
Хуже всего продаются билеты на сектор C219 – 748 штук.
Напомним, что недавно владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, что отдаст клуб болельщикам.
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