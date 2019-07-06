Бекао перешел в «Удинезе» - Советский спорт
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06 июля 2019 21:43ФутболКоноплев Александр

Бекао перешел в «Удинезе»

Защитник не будет играть в России.

Защитник Родриго Бекао стал игроком «Удинезе». Бразильская «Баия» получила за футболиста около 1,6 миллионов евро. О других условиях контракта достоверно не известно.

В сезоне-2018/19 Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды. Защитник провел за армейцев 36 матчах во всех турнирах.

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