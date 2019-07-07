Гризманн проигнорирует требования «Атлетико» и пропустит тренировочный сбор команды - Советский спорт
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07 июля 2019 10:46Футбол

Гризманн проигнорирует требования «Атлетико» и пропустит тренировочный сбор команды

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не приедет в расположение клуба 7 июля.

Французский форвард Гризманн проигнорирует требования руководства «Атлетико» и будет отсутствовать на тренировочном сборе клуба, сообщает L'Equipe.

Напомним, что накануне на официальном сайте мадридского клуба появилось заявление о том, что все переговоры о переходе Гризманна в «Барселону» прекращены, и 7 июля футболист обязан явиться в расположение клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Добавим, что 28-летний форвард сможет покинуть «Атлетико» только в том случае, если «Барселона» заплатит за него полную сумму отступных, которые прописаны в контракте нападающего и составляют 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась о трансфере нападающего и официально объявит о переходе 10 июля.

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