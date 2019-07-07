Роман Бабаев: Постараемся еще усилить ЦСКА Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о переходе в команду защитника Звономира Шарлия.

- О хорвате уже все известно, он играл в товарищеских матчах. У нас аренда с опцией выкупа. Его полезность команде уже Гончаренко оценит. Работа продолжается, думаю, мы еще постараемся усилить команду, - приводит слова Бабаева Sport24.ru.

Напомним, что 22-летний защитник, выступавший ранее за «Славен Белупо», проведет следующий сезон в ЦСКА на правах аренды. При этом у красно-синих будет приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.