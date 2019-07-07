Роман Бабаев: Постараемся еще усилить ЦСКА

- О хорвате уже все известно, он играл в товарищеских матчах. У нас аренда с опцией выкупа. Его полезность команде уже Гончаренко оценит. Работа продолжается, думаю, мы еще постараемся усилить команду, - приводит слова Бабаева Sport24.ru.
Напомним, что 22-летний защитник, выступавший ранее за «Славен Белупо», проведет следующий сезон в ЦСКА на правах аренды. При этом у красно-синих будет приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
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