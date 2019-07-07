Тео Эрнандес: Перешел в «Милан», чтобы выиграть Лигу чемпионов Француз сменил «Реал» на «Милан».

Защитник Тео Эрнандес прокомментировал свой переход из «Реала» в «Милан».

«Я воодушевлен тем, что стал игроком «Милана», – приводит слова 21-летнего француза пресс-служба «россонери». – Надеюсь, вместе с клубом мы сможем войти в историю.

Отдам все силы ради клуба. «Милан» – это великий клуб, поэтому я и здесь, чтобы подняться на самую вершину и выиграть с командой Лигу чемпионов. Вперед, «Милан».

Отметим, что сумма трансфера игрока обороны составила 20 миллионов евро. В предыдущем сезоне левый защитник выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В 28 матчах на его счету один гол и две результативные передачи.