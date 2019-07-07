Тео Эрнандес: Перешел в «Милан», чтобы выиграть Лигу чемпионов

Защитник Тео Эрнандес прокомментировал свой переход из «Реала» в «Милан».
«Я воодушевлен тем, что стал игроком «Милана», – приводит слова 21-летнего француза пресс-служба «россонери». – Надеюсь, вместе с клубом мы сможем войти в историю.
Отдам все силы ради клуба. «Милан» – это великий клуб, поэтому я и здесь, чтобы подняться на самую вершину и выиграть с командой Лигу чемпионов. Вперед, «Милан».
Отметим, что сумма трансфера игрока обороны составила 20 миллионов евро. В предыдущем сезоне левый защитник выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В 28 матчах на его счету один гол и две результативные передачи.
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