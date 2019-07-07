Алан Дзагоев: Думаю, у меня еще есть время поиграть за сборную Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил о желании сыграть за сборную России на чемпионате Европы и на чемпионате мира.

- Думаю, у меня еще есть время поиграть за сборную. Хочу как можно скорее восстановиться и дальше играть. Мои планы связаны и с ЦСКА, со сборной. Надеюсь отыграть и на чемпионате Европы и на чемпионате мира, - приводит слова Дзагоева Sport24.ru.

Напомним, что 21 июня ЦСКА сообщил о продлении контракта с Дзагоевым. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.

Добавим, что Дзагоев выступает за армейцев с 2008 года. На счету хавбека 75 мячей в 342 матчах.