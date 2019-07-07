«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает Gazeta Sporturilor, московский клуб предложил 12 миллионов евро за переход в команду атакующего полузащитника Яниса Хаджи, который приходится сыном бывшему хавбеку «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи.

По информации издания, в переходе 20-летнего румына заинтересован главный тренер «Спартака» Олег Кононов, в тренерский штаб которого входит румынский специалист Даниэл Тудор.

Как отмечается, если переход полузащитника все же состоится, то Хаджи станет самым дорогим игроком румынской Лиги 1, превысив рекорд в 10 миллионов евро, принадлежавший Николае Станчу и установленный при переходе полузащитника из «Стяуа» в «Андерлехт».

Добавим, что полузащитник является воспитанником «Академии Хаджи». За «Вииторул» Хаджи выступает с 2014 года. В июле 2016 года хавбек перешел в «Фиорентину» за 2 миллиона евро, однако январе 2018 года за туже сумму вернулся обратно в румынский клуб.

Напомним, что в минувшем сезоне Хаджи 39 матчей за «Вииторул» во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и восемь голевых передач.

На чемпионате Европы среди молодежных команд 2019 года Хаджи провел за сборную Румынии 13 матчей, в которых забил четыре мяча, и помог команде добраться до полуфинала турнира.

Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Кроме «Спартака» в услугах Хаджи были заинтересованы «Барселона», «Севилья», «Бавария», «Андерлехт», «Аякс» и дортмундская «Боруссия».