«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 июля 2019 15:26Футбол

«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает Gazeta Sporturilor, московский клуб предложил 12 миллионов евро за переход в команду атакующего полузащитника Яниса Хаджи, который приходится сыном бывшему хавбеку «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи.

По информации издания, в переходе 20-летнего румына заинтересован главный тренер «Спартака» Олег Кононов, в тренерский штаб которого входит румынский специалист Даниэл Тудор.

Как отмечается, если переход полузащитника все же состоится, то Хаджи станет самым дорогим игроком румынской Лиги 1, превысив рекорд в 10 миллионов евро, принадлежавший Николае Станчу и установленный при переходе полузащитника из «Стяуа» в «Андерлехт».

Добавим, что полузащитник является воспитанником «Академии Хаджи». За «Вииторул» Хаджи выступает с 2014 года. В июле 2016 года хавбек перешел в «Фиорентину» за 2 миллиона евро, однако январе 2018 года за туже сумму вернулся обратно в румынский клуб.

Напомним, что в минувшем сезоне Хаджи 39 матчей за «Вииторул» во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и восемь голевых передач.

На чемпионате Европы среди молодежных команд 2019 года Хаджи провел за сборную Румынии 13 матчей, в которых забил четыре мяча, и помог команде добраться до полуфинала турнира.

Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Кроме «Спартака» в услугах Хаджи были заинтересованы «Барселона», «Севилья», «Бавария», «Андерлехт», «Аякс» и дортмундская «Боруссия».

05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
06/07 10:30Футбол
Чудо на Уимблдоне, скандал с Гризманном и взгляд Хабиба. Главное за сутки«Советский спорт» – о самых важных событиях, которые вы могли пропустить, а зря.
07/07 13:00Футбол
Почему Месси не нужна бронза от коррупционеровСборная Аргентины победила чилийцев в матче за третье место, но ее лидер Лионель Месси отказался от участия в церемонии награждения. И понять его можно.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
06/07 16:30Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» будет бодаться за пятое-шестое местаБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от игры команды на турнире в Австрии.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
06/07 19:45Футбол
Суперкубок-2019: с полуголыми девицами, но без ажиотажаПеред матчем «Зенит» – «Локомотив» ажиотажа не наблюдалось. Не было ни спрашивающих лишний билетик болельщиков, ни спекулянтов. «Лучше бы у нас провели», – ворчали питерские фаны, на что «паровозники» отвечали ухмылками.
06/07 23:15Футбол
«Семин – мифический!» Игроки «Локо» – о своем тренере и не толькоПосле матча «ОЛИМП-Суперкубок России» между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:2) своими впечатлениями поделились полузащитник Алексей Миранчук и защитники Дмитрий Живоглядов с Борисом Ротенбергом.
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
06/07 22:45Футбол
«Есть вопросы по карточке и по пенальти». Что сказали Семак и СеминПресс-конференция после матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» «Локомотив» – «Зенит» (3:2) была разбита на две части.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
16:17 Футбол Федор Смолов: Вы понимаете, кого «Локомотиву» не хватало для победы в Суперкубке?
15:48 Футбол Иван Ракитич: Перед матчем с Россией смотрел, как Рокки дрался с Иваном Драго
15:38 Футбол Брайан Идову: Нам с Жемалетдиновым осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов
15:26 Футбол «Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи
15:25 Футбол Юрий Семин: Третий Суперкубок? Замечательно, будем стремиться к четвертому
15:14 Футбол Головин присоединится к «Монако» в воскресенье
14:59 Футбол Дмитрий Баринов: Меньше говори – больше делай, вот моя цитата
14:55 Футбол Алан Дзагоев: Думаю, у меня еще есть время поиграть за сборную
14:48 Хоккей Никита Задоров: Не сошлись бы с Сакиком по условиям долгосрочного контракта
14:41 Футбол Сульшер включил Погба и Лукаку в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур
14:35 Футбол Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может играть центральную роль в «Челси»
14:23 Футбол Защитник «Аякса» Баккер перешел в «ПСЖ»
14:10 Футбол Тео Эрнандес: Перешел в «Милан», чтобы выиграть Лигу чемпионов
13:58 Футбол Роман Бабаев: Постараемся еще усилить ЦСКА
13:49 Футбол Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»
13:34 Футбол Василий Кикнадзе: Вице-президент «Барселоны» выделил Алексея Миранчука
13:19 ММА Абдулманап Нурмагомедов: С Диасом можно было бы подраться
13:14 Футбол Тренер сборной Египта и глава Федерации футбола страны подали в отставку
13:00 Легкая атлетика Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, который подвозил марафонцев
12:57 Футбол «Ювентус» готов заплатить за Погба 130 миллионов евро
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика