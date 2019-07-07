«Наполи» может предложить «Интеру» Инсинье в обмен на Икарди

«Наполи» прорабатывает варианты трансфера форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает Football Italia.
Изначально появилась информация о том, что за 26-летнего аргентинца вице-чемпионы Италии готовы предложить 60 миллионов евро, а самому игроку – годовую зарплату в десять миллионов.
После этого издание Corriere dello Sport сообщило о том, что жена и агент игрока Ванда Нара начала подыскивать дом в Неаполе.
Однако по данным Tuttosport, Икарди может перейти в «Наполи» в обмен на полузащитника Лоренцо Инсинье.
Отметим, что 28-летний итальянец является воспитанником «Наполи» и провел за клуб 305 матчей, в которых забил 77 голов и сделал 66 результативных передач.
Накануне генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Икарди и полузащитник Раджа Наингголан не будут играть за команду.
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