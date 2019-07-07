Матч «Ростов» – «Ганновер» прерван из-за удара молнии

Контрольный матч между «Ростовом» и «Ганновером» в Австрии прерван на 11-й минуте, сообщает официальный твиттер российской команды. Судья отправил команды в раздевалки из-за погодных условий – после удара молнии.
Отметим, что в самом начале игры немцы открыли счет. Примечательно, что игра пройдет в необычном формате: первый тайм продлится 60 минут, а второй – традиционные 45.
Матчем с «Ганновером», который вылетел из бундеслиги по итогам прошлого сезона, «Ростов» завершает сбор в Австрии.
Главный тренер желто-синих Валерий Карпин с первых минут выпустил на поле следующих игроков: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Байрамян, Норманн, Ионов, Еременко, Попов, Шомуродов.
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