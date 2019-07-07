«Енисей» вырвал победу у «Текстильщика» Бояринцева в первом туре ФНЛ - Советский спорт
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07 июля 2019 17:55ФутболЛипкин Антон

«Енисей» вырвал победу у «Текстильщика» Бояринцева в первом туре ФНЛ

Гол в компенсированное время забил вышедший на замену Делькин.

«Енисей» победил «Текстильщик» (1:0) в матче первого тура ФНЛ благодаря голу форварда Артема Делькина в компенсированное ко второму тайму время.

В связи с неготовностью стадиона в Иванове игра проходила на поле академии «Спартак» в Москве. Отметим, что гости побеждают в четвертом подряд матче стартовавшего в воскресенье первенства.

Напомним, в прошлом сезоне «Текстильщик» под руководством бывшего полузащитника красно-белых Дениса Бояринцева стал победителем группы «Запад» ПФЛ. В то же время «Енисей» вернулся в ФНЛ после сезона, проведенного в премьер-лиге.

Во втором туре 13 июля «Текстильщик» сыграет в гостях с «Ротором», а «Енисей» – с «Чертаново».

ФНЛ
1-й тур

«Текстильщик» (Иваново) – «Енисей» (Красноярск) – 0:1 (0:0)
Гол: Делькин, 90+.

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