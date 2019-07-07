Сутормин в понедельник пройдет медосмотр в «Зените» - Советский спорт
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07 июля 2019 18:05ФутболЛипкин Антон

Сутормин в понедельник пройдет медосмотр в «Зените»

Полузащитник, перешедший в «Рубин», станет игроком «Зенита».

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин на следующей неделе станет игроком «Зенита».

Как сообщает «Чемпионат.com», 25-летний в понедельник пройдет медосмотр перед подписанием контракта с чемпионами России, а со вторник начнет тренироваться с командой.

Напомним, в конце июня Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», подписав с клубом четырехлетний контракт. Однако интересовавшийся игроком «Зенит» все-таки получит его себе.

Сутормин является воспитанником «Зенита» и в 2012 году выступал за молодежную команду клуба. После этого в его карьере были «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург».

В прошлом сезоне он дебютировал в премьер-лиге и забил восемь голов в 29 матчах.

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