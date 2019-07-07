«Нефтехимик» обыграл «Мордовию», одержав пятую гостевую победу в первом туре ФНЛ

«Нефтехимик» одержал победу над «Мордовией» (1:0) в матче первого тура ФНЛ на стадионе «Старт» в Саранске.
Единственный гол с пенальти на 27-й минуте забил полузащитник Денис Макаров, для которого этот матч стал первым за карьеру в ФНЛ.
Напомним, в прошлом сезоне «Нефтехимик» стал победителем группы «Урал-Приволжье» ПФЛ.
Отметим, что во всех пяти завершившихся матчах первого тура первенства победу одержали гости.
Во втором туре 13 июля «Мордовия» сыграет в гостях с «Шинником», а «Нефтехимик» примет «Нижний Новгород».
ФНЛ
1-й тур
«Мордовия» (Саранск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 0:1 (0:0)
Гол: Макаров, 27, с пенальти.
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