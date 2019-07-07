Янис Хаджи: Лучше всего будет пойти туда, где я буду точно играть «Спартак» претендует на румына.

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи, которым интересуется «Спартак», высказался о своем будущем.

«Я готов ко всему, – приводит Digi Sport слова 20-летнего румына. – Для меня важно, чтобы в новом клубе хотели меня видеть. Лучше всего будет пойти туда, где я буду точно играть.

У меня есть поддержка от клуба («Вииторул»), который не заставляет меня выбрать лучший вариант с точки зрения денег. У меня вся карьера впереди, я хочу развиваться как футболист».

Напомним, ранее стало известно, что «Вииторул» получил предложение от «Спартака» в размере 12 миллионов евро.

В составе «Вииторула» атакующий полузащитник сыграл в 92 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 14 результативных передач.