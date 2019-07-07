Дан Петреску: Посоветовал Хаджи выбрать «Спартак» - Советский спорт
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07 июля 2019 19:14ФутболЛипкин Антон

Дан Петреску: Посоветовал Хаджи выбрать «Спартак»

Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» порекомендовал румыну отправиться в Россию.

Главный тренер «Клужа» Дан Петреску, известный в России по работе с «Кубанью» и «Динамо», высказался о будущем полузащитника «Вииторула» Янис Хаджи, на которого претендует «Спартак».

«Я посоветовал ему выбрать «Спартак», если там действительно хотят его видеть у себя и готовы предложить ему то, что он хочет, – приводит Digi Sport слова Петреску. – Это самая популярная команда России. На ее тренировки порой ходит по 20 тысяч человек. У «Спартака» невероятные болельщики. Это команда, которая всегда хочет стать чемпионом».

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» предложил «Вииторулу» за 20-летнего атакующего полузащитника 12 миллионов евро.

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