Дан Петреску: Посоветовал Хаджи выбрать «Спартак» Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» порекомендовал румыну отправиться в Россию.

Главный тренер «Клужа» Дан Петреску, известный в России по работе с «Кубанью» и «Динамо», высказался о будущем полузащитника «Вииторула» Янис Хаджи, на которого претендует «Спартак».

«Я посоветовал ему выбрать «Спартак», если там действительно хотят его видеть у себя и готовы предложить ему то, что он хочет, – приводит Digi Sport слова Петреску. – Это самая популярная команда России. На ее тренировки порой ходит по 20 тысяч человек. У «Спартака» невероятные болельщики. Это команда, которая всегда хочет стать чемпионом».

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» предложил «Вииторулу» за 20-летнего атакующего полузащитника 12 миллионов евро.