«Ростов» проиграл «Ганноверу» - Советский спорт
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07 июля 2019 19:29ФутболКоноплев Александр

«Ростов» проиграл «Ганноверу»

Козлов дебютировал в составе нового клуба.

«Ростов» в контрольном матче уступил «Ганноверу» – 1:2.

Единственный мяч в составе дончан провел Роман Еременко (70-я минута). Немецкий клуб забивал на четвертой и 48-й минутах.

Валерий Карпин выпустил на поле следующих игроков: Березин (Песьяков, 61), Козлов (Логашов, 61), Сигурдссон (Хаджикадунич, 71), Еременко (Глебов, 71), Попов, Ионов, Шомуродов, Байрамян, Норманн (Гацкан, 71), Чернов.

Ранее «Ростов» занял второе место на товарищеском турнире с участием «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА.

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