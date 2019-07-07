«Крылья Советов» обыграли «Краснодар»

«Краснодар» на сборе в Австрии уступил в контрольном матче «Крыльям Советов» – 1:2.
У проигравших отличился Юнес Намли (46-я минута). У победителей забивали Дмитрий Кабутов (38-я) и Егор Голенков (75-я).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Олссон (Сулейманов, 62), Вандерсон Масиэл, Намли (Игнатьев, 67), Стоцкий, Вильена (Сперцян), Камболов (Голубов, 81), Ари (Уткин, 76).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Полуяхтов (Терехов, 82), Карпов, Антон (Смирнов, 67), Миялович, Гынсарь, Кабутов, Комбаров, Соболев (Голенков, 71), Зиньковский (Зотов, 82).
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