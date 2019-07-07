Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико» - Советский спорт
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07 июля 2019 20:00ФутболЛипкин Антон

Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико»

Француз заплатит клубу 120 миллионов евро.

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн уведомил клуб, что намерен заплатить сумму отступных, прописанных в своем контракте. По информации El Mundo Deportivo, таким образом 28-летний француз намерен избежать возвращения к тренировкам с командой.

Напомним, в пятницу стало известно о том, что «Барселона», где Гризманн должен продолжить карьеру, попросила у «Атлетико» отсрочки в выплате неустойки в размере 120 миллионов евро, но получила отказ. После этого «Атлетико» выступил с заявлением, в котором обвинил каталонцев и самого игрока в неуважении и призвал Гризманна приехать в воскресенье на базу для начала предсезонной подготовки.

Теперь чемпион мира, еще в мае объявивший об уходе из «Атлетико», намерен сам заплатить клубу 120 миллионов евро. Проинформировав об этом руководство вице-чемпионов Испании, Гризманн получил право не приступать к тренировкам, но в ближайшее время оплата должна быть произведена.

Напомним, Гризманн провел в «Атлетико» пять сезонов.

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